Адиль Керимли: Формирование культуры поведения содействует достижению целей в области климата

На СOP29 будет впервые представлена и объявлена инициатива Азербайджана под названием "Культура и содействие климату".

На СOP29 будет впервые представлена и объявлена инициатива Азербайджана под названием "Культура и содействие климату".

Как передает Report, об этом в кулуарах СOP29 заявил журналистам министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

“15 ноября министры культуры из разных стран соберутся здесь, в Азербайджане, чтобы обсудить вопросы культурного наследия и климата. В частности, эта тема исходит из прошлогодней конференции COP28, на которой обсуждались меры по борьбе с изменением климата, а также негативное воздействие изменения климата на культурное наследие. Однако, в Азербайджане мы будем двигаться вперед, и здесь будет обсуждаться немного другая тема, в том числе культурный контекст, призванный оказать положительное влияние на изменение климата", - сказал Керимли.

Министр также выразил надежду на то, что культурный контент станет частью вопросов и обсуждений, связанных с изменением климата, а также мер, которые необходимо принять, чтобы с легкостью достичь глобальных целей.

"Таким образом, повышение значимости культурного контекста и актуализация тем, связанных с формированием культуры поведения, окажут положительное влияние на достижение целей в области климата в целом", - сказал он.