АБР вложит значительные средства в увеличение потенциала зеленой энергии в регионе

Азиатский банк развития (АБР) осуществит значительные инвестиции для увеличения регионального потенциала чистой энергии.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент АБР Инмин Ян на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.
По его словам, эти инвестиции позволят ряду стран региона, например, Таджикистану и Кыргызстану, использовать свои гидроэнергетические ресурсы для экономического роста, создания рабочих мест и увеличения доходов, а также внесут значительный вклад в расширение использования возобновляемых источников энергии.
"АБР также ведет взаимных обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) с целью содействия региональному сотрудничеству и интеграции для достижения "зеленых целей". В данном направлении мы, в первую очередь, договорились о методах укрепления сотрудничества в продвижении цифровых связей в Центральной Азии. Два дня назад в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы запустили инновационное климатическое финансирование", - отметил вице-президент.