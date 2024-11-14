АБР вложит значительные средства в увеличение потенциала зеленой энергии в регионе

11:29 Азиатский банк развития (АБР) осуществит крупномасштабные инвестиции для увеличения регионального потенциала чистой энергии.

Азиатский банк развития (АБР) осуществит значительные инвестиции для увеличения регионального потенциала чистой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент АБР Инмин Ян на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, эти инвестиции позволят ряду стран региона, например, Таджикистану и Кыргызстану, использовать свои гидроэнергетические ресурсы для экономического роста, создания рабочих мест и увеличения доходов, а также внесут значительный вклад в расширение использования возобновляемых источников энергии.

"АБР также ведет взаимных обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) с целью содействия региональному сотрудничеству и интеграции для достижения "зеленых целей". В данном направлении мы, в первую очередь, договорились о методах укрепления сотрудничества в продвижении цифровых связей в Центральной Азии. Два дня назад в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы запустили инновационное климатическое финансирование", - отметил вице-президент.