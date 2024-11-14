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АБР вложит значительные средства в увеличение потенциала зеленой энергии в регионе

АБР вложит значительные средства в увеличение потенциала зеленой энергии в регионе 11:29 Азиатский банк развития (АБР) осуществит крупномасштабные инвестиции для увеличения регионального потенциала чистой энергии.
COP29
14 ноября 2024 г. 12:09
АБР вложит значительные средства в увеличение потенциала зеленой энергии в регионе

Азиатский банк развития (АБР) осуществит значительные инвестиции для увеличения регионального потенциала чистой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент АБР Инмин Ян на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, эти инвестиции позволят ряду стран региона, например, Таджикистану и Кыргызстану, использовать свои гидроэнергетические ресурсы для экономического роста, создания рабочих мест и увеличения доходов, а также внесут значительный вклад в расширение использования возобновляемых источников энергии.

"АБР также ведет взаимных обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) с целью содействия региональному сотрудничеству и интеграции для достижения "зеленых целей". В данном направлении мы, в первую очередь, договорились о методах укрепления сотрудничества в продвижении цифровых связей в Центральной Азии. Два дня назад в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы запустили инновационное климатическое финансирование", - отметил вице-президент.

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Версия на английском языке ADB to make large investments to increase clean energy capacity
Версия на азербайджанском языке ADB təmiz enerji gücünün artırılmasına böyük investisiyalar yatıracaq

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