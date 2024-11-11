АБР увеличивает климатическое финансирование после предоставления США и Японией суверенных гарантий

Азиатский банк развития (АБР) увеличит финансирование мер по борьбе с изменением климата до 7,2 млрд долларов США после того, как США и Япония согласились взять на себя страхование рисков по части существующих кредитов.

Азиатский банк развития (АБР) увеличит финансирование мер по борьбе с изменением климата до 7,2 млрд долларов США после того, как США и Япония согласились взять на себя страхование рисков по части существующих кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой Reuters, это стало первым в истории случаем, когда государственные гарантии были предоставлены по климатическому финансированию.

Новая стратегия АБР может стать примером для других банков развития, особенно с учетом открывшегося сегодня COP29 в Баку, посвященного увеличению объема финансирования, доступного для развивающихся стран.

АБР установил долгосрочную цель по финансированию климатических мер в размере 100 млрд долларов США на период с 2019 по 2030 год. В 2023 году банк выделил 9,8 млрд долларов США.