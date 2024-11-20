АБИИ готов поддержать превращение Среднего коридора в основной и надежный транспортный коридор

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) готов поддержать совершенствование Среднего коридора для превращения его в основной и надежный транспортный коридор для экономических субъектов Европы и Азии.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) готов поддержать совершенствование Среднего коридора для превращения его в основной и надежный транспортный коридор для экономических субъектов Европы и Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист АБИИ Оливье Уден на мероприятии "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия СВМДА и его государств-членов, а также региональных организаций Азии" в рамках COP29.

Он отметил, что в обязательства АБИИ входит финансирование инфраструктуры для будущего, которая подразумевает зеленую, технологически оснащенную инфраструктуру, способствующую связям с Азией и региональному сотрудничеству.

"АБИИ поставил цели направить 30% финансовых средств на поддержку трансграничных и региональных связей, 50% утвержденных к 2025 году финансов - на климатическое финансирование и 50% утвержденных к 2030 году финансов - в частный сектор", - сказал он.