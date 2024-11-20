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АБИИ готов поддержать превращение Среднего коридора в основной и надежный транспортный коридор

АБИИ готов поддержать превращение Среднего коридора в основной и надежный транспортный коридор Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) готов поддержать совершенствование Среднего коридора для превращения его в основной и надежный транспортный коридор для экономических субъектов Европы и Азии.
COP29
20 ноября 2024 г. 13:25
АБИИ готов поддержать превращение Среднего коридора в основной и надежный транспортный коридор

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) готов поддержать совершенствование Среднего коридора для превращения его в основной и надежный транспортный коридор для экономических субъектов Европы и Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист АБИИ Оливье Уден на мероприятии "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия СВМДА и его государств-членов, а также региональных организаций Азии" в рамках COP29.

Он отметил, что в обязательства АБИИ входит финансирование инфраструктуры для будущего, которая подразумевает зеленую, технологически оснащенную инфраструктуру, способствующую связям с Азией и региональному сотрудничеству.

"АБИИ поставил цели направить 30% финансовых средств на поддержку трансграничных и региональных связей, 50% утвержденных к 2025 году финансов - на климатическое финансирование и 50% утвержденных к 2030 году финансов - в частный сектор", - сказал он.

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Версия на английском языке AIIB ready to support Middle Corridor to become reliable transport corridor
Версия на азербайджанском языке AIIB Orta Dəhlizi əsas və etibarlı nəqliyyat dəhlizinə çevrilmək üçün dəstək verməyə hazırdır

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