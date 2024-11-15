Абдулла Балалаа: Решения на COP29 внесут большой вклад в сферу возобновляемой энергетики

Решения, которые будут приняты на COP29, внесут большой вклад в сферу возобновляемой энергетики.

Решения, которые будут приняты на COP29, внесут большой вклад в сферу возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник министра иностранных дел ОАЭ Абдулла Балалаа на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии", организованном в рамках COP29.

По его словам, в последние годы многие страны взяли на себя обязательства в сфере возобновляемой энергетики: "В первую очередь они стремятся выполнить обязательства, охватывающие период до 2033 года. К 2050 году планируется производство 11 ТВт зеленой энергии за счет ВИЭ. В связи с этим важное значение имеет использование технологий и их развитие".

Балалаа добавил, что с переходом на зеленую энергию необходимо обеспечить доступ к ней большему числу людей: "Мы должны действовать совместно, укреплять сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. В этом смысле Азербайджан и страны Центральной Азии обладают большим потенциалом".