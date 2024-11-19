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Абдулла Балалаа: Декларация ROW очень важна для достижения цели в 1,5°C

Абдулла Балалаа: Декларация ROW очень важна для достижения цели в 1,5°C Декларация о сокращении выбросов метана из органических отходов (ROW), выдвинутая председательством COP29, крайне важна в период принятия срочных мер по сокращению выбросов метана и для достижения глобальной цели в 1,5°C.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:49
Абдулла Балалаа: Декларация ROW очень важна для достижения цели в 1,5°C

Декларация о сокращении выбросов метана из органических отходов (ROW), выдвинутая председательством COP29, крайне важна в период принятия срочных мер по сокращению выбросов метана и для достижения глобальной цели в 1,5°C.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник министра иностранных дел ОАЭ Абдулла Балалаа на мероприятии "Сокращение выбросов метана из органических отходов для климатических действий" в рамках COP29.

"ОАЭ гордятся поддержкой этой декларации, поскольку сокращение выбросов в секторе отходов имеет решающее значение в борьбе с изменением климата. Мы нацелены сократить отходы на полигонах на 80% в этом десятилетии, что приведет к сокращению выбросов в секторе отходов на 37%. Для поддержки этой цели мы введем комплексные национальные правила, регулирующие деятельность перерабатывающих предприятий", - отметил Балалаа.

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Версия на азербайджанском языке Abdulla Balalaa: "ROW bəyannaməsi 1,5 dərəcə hədəfinə çatmaq üçün çox vacibdir"

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