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Абдулкадир Уралоглу: В Турции реализуются меры по сокращению выбросов

Абдулкадир Уралоглу: В Турции реализуются меры по сокращению выбросов В Турции реализуются меры по сокращению выбросов.
COP29
20 ноября 2024 г. 15:00
Абдулкадир Уралоглу: В Турции реализуются меры по сокращению выбросов

В Турции реализуются меры по сокращению выбросов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на встрече с представителями СМИ в рамках COP29.

О рассказал об обсуждениях на COP29 по вопросам инфраструктуры и транспорта: "На COP29 мы обсуждаем вопросы, связанные с изменением климата. Также мы делимся информацией о том, какая работа проводится в сфере инфраструктуры и транспорта как в Турции, так и других странах".

Министр также поблагодарил Азербайджан за организацию мероприятия на столь высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке Abdulkadir Uraloğlu: Türkiyədə emissiyaların azaldılması məqsədilə tədbirlər həyata keçirilir

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