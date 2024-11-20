Абдулкадир Уралоглу: В Турции реализуются меры по сокращению выбросов

В Турции реализуются меры по сокращению выбросов.

В Турции реализуются меры по сокращению выбросов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на встрече с представителями СМИ в рамках COP29.

О рассказал об обсуждениях на COP29 по вопросам инфраструктуры и транспорта: "На COP29 мы обсуждаем вопросы, связанные с изменением климата. Также мы делимся информацией о том, какая работа проводится в сфере инфраструктуры и транспорта как в Турции, так и других странах".

Министр также поблагодарил Азербайджан за организацию мероприятия на столь высоком уровне.