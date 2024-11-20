Абдулкадир Уралоглу: Активно работаем над созданием отдельного маршрута через Зангезур

Турция активно работает над созданием отдельного маршрута через Зангезур для осуществления грузоперевозок с Азербайджаном через Средний коридор.

Турция активно работает над созданием отдельного маршрута через Зангезур для осуществления грузоперевозок с Азербайджаном через Средний коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

По его словам, Турция находится в центре транспортных коридоров и играет ключевую роль в эффективном использовании межконтинентальных коридоров. При обеспечении взаимосвязи коридоров мы увеличиваем количество маршрутов, проходящих по ним, сказал министр.