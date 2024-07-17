Аббас Аббасов: Делегации колонизованных территорий могут принять участие в СОР29

Делегации колонизованных территорий могут принять участие в 29-й сессии СОР, которая пройдет в этом году в Баку.

Делегации колонизованных территорий могут принять участие в 29-й сессии СОР, которая пройдет в этом году в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов.

"Мы уже ведем переговоры по данному вопросу. Франция нанесла серьезный экологический ущерб колонизованным территориям", - сказал он.

По словам Аббасова, сотрудничество Азербайджана с политических партиями и движениями за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, продолжится не только в политической области, но и в сферах экологии и образования.