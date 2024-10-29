15-й Всемирный климатический саммит пройдет параллельно COP29 в Баку

17 ноября в Баку пройдет 15-ый Всемирный климатический саммит, крупнейшее мероприятие для бизнеса и государственного сектора, проходящее параллельно с конференциями COP.

17 ноября в Баку пройдет 15-ый Всемирный климатический саммит, крупнейшее мероприятие для бизнеса и государственного сектора, проходящее параллельно с конференциями COP.

Как сообщает Report, этот форум служит платформой для обмена лучшими практиками в жизненно важных секторах, имеющих решающее значение для усилий по декарбонизации в области энергетики, транспорта, строительства, промышленности, финансов и природы.

Нынешний саммит будет направлен на значительное усиление государственно-частного партнерства для реализации политики, инноваций и инвестиций, необходимых для достижения целей по энергопереходу к 2030 году, а также создания мира с нулевым уровнем выбросов и позитивного воздействия на окружающую среду к 2050 году.

Поскольку COP29 станет важнейшим связующим звеном между результатами Глобального подведения итогов COP28 в Дубае (так называемый консенсус ОАЭ), и целями предстоящего пересмотра климатических планов на COP30 в Бразилии, крайне важно увеличить финансовые обязательства как со стороны государственного, так и частного секторов для ускорения прогресса.

Ожидается, что саммит соберет рекордное количество участников - более чем 2000 из более чем 90 стран, как лично, так и онлайн, включая лидеров государств, руководителей крупнейших компаний, экспертов и активистов.

Главной его темой станет ускорение действий по достижению целей Парижского соглашения и предотвращению катастрофических последствий изменения климата.