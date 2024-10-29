О нас

15-й Всемирный климатический саммит пройдет параллельно COP29 в Баку

15-й Всемирный климатический саммит пройдет параллельно COP29 в Баку 17 ноября в Баку пройдет 15-ый Всемирный климатический саммит, крупнейшее мероприятие для бизнеса и государственного сектора, проходящее параллельно с конференциями COP.
COP29
29 октября 2024 г. 15:17
15-й Всемирный климатический саммит пройдет параллельно COP29 в Баку

17 ноября в Баку пройдет 15-ый Всемирный климатический саммит, крупнейшее мероприятие для бизнеса и государственного сектора, проходящее параллельно с конференциями COP.

Как сообщает Report, этот форум служит платформой для обмена лучшими практиками в жизненно важных секторах, имеющих решающее значение для усилий по декарбонизации в области энергетики, транспорта, строительства, промышленности, финансов и природы.

Нынешний саммит будет направлен на значительное усиление государственно-частного партнерства для реализации политики, инноваций и инвестиций, необходимых для достижения целей по энергопереходу к 2030 году, а также создания мира с нулевым уровнем выбросов и позитивного воздействия на окружающую среду к 2050 году.

Поскольку COP29 станет важнейшим связующим звеном между результатами Глобального подведения итогов COP28 в Дубае (так называемый консенсус ОАЭ), и целями предстоящего пересмотра климатических планов на COP30 в Бразилии, крайне важно увеличить финансовые обязательства как со стороны государственного, так и частного секторов для ускорения прогресса.

Ожидается, что саммит соберет рекордное количество участников - более чем 2000 из более чем 90 стран, как лично, так и онлайн, включая лидеров государств, руководителей крупнейших компаний, экспертов и активистов.

Главной его темой станет ускорение действий по достижению целей Парижского соглашения и предотвращению катастрофических последствий изменения климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29-a paralel olaraq 15-ci Dünya İqlim Sammiti keçiriləcək
Версия на английском языке 15th World Climate Summit to be held parallel to COP29 in Baku

Экслюзивные новости

Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi