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11 футбольных клубов создали альянс по климату на COP29

11 футбольных клубов создали альянс по климату на COP29 17:59
COP29
16 ноября 2024 г. 18:18
11 футбольных клубов создали альянс по климату на COP29

В рамках COP29 создан Альянс футбольных клубов по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, в альянс вошли 10 футбольных клубов, имеющих опыт в устойчивом развитии и борьбе с изменением климата, а также азербайджанский клуб "Карабах".

В числе участников: английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", испанские "Атлетико Мадрид" и "Реал Бетис", турецкие "Фенербахче" и "Галатасарай", итальянский "Удинезе", португальский "Порту", бразильский "Фламенго" и шведский "Мальмё".

Клубы, активно занимающиеся экологическими инициативами и реализующие проекты по устойчивому развитию, подписали документ о создании альянса. Теперь эти 11 футбольных клубов в рамках Альянса взяли обязательства по действиям в борьбе с изменением климата.

В рамках альянса клубы выразили готовность внедрять устойчивые практики, повышать осведомленность о климатических вопросах и продвигать борьбу с изменением климата, используя влияние футбола. Клубы намерены сотрудничать не только между собой, но и с другими соответствующими организациями, включая "Спорт в поддержку борьбы с изменением климата - UNFCCC".

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