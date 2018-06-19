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    Женщина преждевременно родила во время матча ЧМ-2018

    Мальчика назвали в честь автора пятого гола полузащитника Александра Головина

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/  На Кубани женщина преждевременно родила во время первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

    По его словам, мальчик родился, когда россиянами был забит пятый гол. 

    Мальчика назвали Сашей – в честь автора этого гола полузащитника Александра Головина.

    Напомним, старт ЧМ-2018 начался с матча, в котором  Россия  обыграла  Саудовскую Аравию со счетом  5:0.  

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