За матчем со сборной Азербайджана следили 10% населения Германии

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ За игрой национальных сборных Азербайджана и Германии, прошедшей в рамках отборочного группового матча Чемпионата мира 2018 года, в среднем следили 8,23 млн зрителей.

Как сообщает Report, этот показатель был зарегистрирован телеканалом RTL, центральный офис которого находится в немецком городе Кельн и транслировавшим вчерашний матч с Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Сообщается, что это цифра означает 31,5% от общего числа зрителей телеканала. В час пик число зрителей, смотревших в Германии матч, где Бундестим обыграл сборную Азербайджана со счетом 4:1, достигло 10,05 млн человек. Иными словами, число зрителей, следивших за матчем в Германии, приравнивается к количеству населения Азербайджана.

Отметим, что согласно переписи 2016 года, население Германии составляет 82 миллиона 175 тыс. 684 человека.