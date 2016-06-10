​За какую команду будут болеть азербайджанские политики на Евро-2016? - ОПРОС

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Сегодня во Франции начинается чемпионат Европы по футболу. Report провел опрос среди азербайджанских политиков с целью узнать за какую страну они будут болеть во время Евро-2016.

Выяснилось, что на чемпионате азербайджанские политики будут болеть за сборную Турции.

Заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджана" (ПЕА) Сиявуш Новрузов сказал, что будет следить за чемпионатом Европы и болеть за Турцию: "Мы болеем за национальную сборную Турции. Трудно сказать, кто станет победителем, так как сильных команд много".

Башган Партии "Мусават" Ариф Гаджилы отметил, что также будет следить за чемпионатом Европы: "Я с нетерпением жду начала чемпионата. Естественно, буду болеть за сборную Турции".

Председатель Партии гражданской солидарности (ПГС) Сабир Рустамханлы также заявил, что будет болеть за турецкую команду: "Футбол пока не потерял своей притягательности. Я постоянно слежу за этим видом спорта. Футбол помогает снять стресс. Я буду следить за чемпионатом от начала до конца. У нас одна команда, и это - сборная Турции".

И.о. председателя Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) Арзухан Ализаде подчеркнул, что будет болеть за Турцию: "Безусловно, я буду следить за чемпионатом и болеть за турецкую команду. Надеюсь, что Турция повторит свой успех, достигнутый на чемпионате 2008 года. Параллельно, я буду болеть и за команды, которые покажут хорошую игру".

Председатель Партии демократических реформ Азербайджана (ПДРА) Асим Моллазаде сказал, что не будет болеть ни за одну команду: "Я буду следить за чемпионатом, однако болеть за ту или иную команду не буду. Фавориты чемпионата уже известны. Это Германия, Франция, Испания и Италия. Скорее всего, победу одержит одна из них".

Председатель Партии "Великий Азербайджан" (ПВА) Эльшад Мусаев сказал, что будет смотреть чемпионат и болеть за сборную Турции: "У меня большой интерес к футболу. В свое время я сам играл в футбол. Естественно, буду следить за начавшимся сегодня чемпионатом Европы. Скорее всего, победителем будет один из фаворитов".

Председатель Демократической партии Азербайджана (ДПА) Сардар Джалалоглу отметил, что не очень интересуется футболом: "Я не уделяю много времени на просмотр таких игр. Могу посмотреть игру случайно. Если на играх участвует команда Азербайджана, я болею за нее, если же Турции - болею за Турцию. Когда в числе участников нет ни азербайджанской, ни турецкой команд, я отдаю предпочтение любой тюркоязычной команде. То есть, я отношусь к вопросу не с точки зрения профессионального болельщика, а с точки зрения национальных и религиозных ценностей".

Председатель Партии граждан и развития Азербайджана (ПГР) Али Алиев сказал, что отдаст предпочтение сборной Турции.

Председатель Движения демократии и благоденствия Азербайджана (ДДБ) Губад Ибадоглу заявил, что не сможет посмотреть церемонию открытия чемпионата: "Я не особо слежу за чемпионатом. Постараюсь посмотреть за финальной игрой. Мы болеем за Турцию".