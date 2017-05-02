Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты на матч Азербайджан - Северная Ирландия, который пройдет в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, билеты можно приобрести на сайте www.tickets.affa.az.

Стоимость билетов на VIP-места – 25 манатов.

Билеты на места по 1-ой категории стоят 9 манатов, по 2-ой категории – 4 маната, а по 3-ей категории – 2 маната.

Отметим, что матч пройдет 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. После 5-го тура в группе C Северная Ирландия разместилась на 2-ом месте с 10-ю очками, а Азербайджан – на 4-ом месте с 7-ю очками. На этой встрече, прошедшей между командами в Белфасте, хозяева поля одержали победу со счетом 4:0.