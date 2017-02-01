 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Поступили в продажу билеты на матч Азербайджан - Германия

    Самый дешевый билет стоит 2 маната

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня поступили в продажу билеты на предстоящий в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 по футболу матч между Азербайджаном и Германией.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, билеты можно приобрести в Торговом центре 28 Mall, Центре обслуживания клиентов Bakcell (недалеко от станции метро "Сахиль"), кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и Торговом центре Park Bulvar.

    Также билеты можно заказать онлайн на сайте www.tickets.affa.az.

    Стоимость билетов:

    VIP – 50 AZN

    1-я категория – 19 AZN

    2-я категория – 14 AZN

    3-я категория – 9 AZN

    4-я категория – 5 AZN

    5-я категория – 2 AZN.

    Отметим, что запланированный на 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч начнется в 20:00. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi