Выбыл футболист, забивший на встрече со сборной Азербайджана два мяча

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле выбыл на 4 недели.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, у 27-летнего нападающего выявлена травма. У него разорвана мышца бедра.

Таким образом Шюррле пропустит 4 игры. Он не сможет участвовать на матчах с "Вольфсбургом" (19 августа), "Гертой" (26 августа), "Фрайбургом" (9 сентября) и "Кельнем" (17 сентября).

Члену сборной также придется со стороны наблюдать за первой встречей группового раунда Лиги чемпионов (12 и 13 сентября).

Отметим, что Андре Шюррле, отличившийся 26 марта этого года на 19-й и 81-й минуте матча отборочного раунда против сборной Азербайджана чемпионата мира 2018 года, сыграл немаловажную роль в победе сборной Германии со счетом 4:1.

Очередная встреча между этими коллективами состоится 10 октября на Стадионе имени Фрица Вальтера в Кайзерслаутерне.