Вратарь сборной Бельгии выполнил просьбу болельщика

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бельгии Симон Миньоле разыскал фаната, который просил его футболку на матче ЧМ-2018 Бельгия — Япония. Болельщик развернул плакат с просьбой о футболке.

Как сообщает Report, на игре болельщик растянул плакат, в котором просил Миньоле подарить ему футболку. После матча 30-летний голкипер разместил его фотографию в своем Twitter и попросил откликнуться.

Болельщики помогли вратарю с поиском фаната.

"Мы нашли его. Познакомьтесь с Арсеном. Приехал в Россию из Кыргызстана. И да, получил мою футболку. Как я люблю социальные сети. Всем спасибо", - написал Миньоле в Twitter.

Отметим, что сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 сыграет против команды Бразилии. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.