Вагиф Садыгов: После игры с Чехией колесо может повернуться в любую из двух сторон

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Нашу сборную ждет впереди две игры разной степени значимости. Встреча с Чехией важна для результата, а с Германией - для показа нашими футболистами себя". Об этом Report заявил председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Cадыгов, говоря об играх сборной Азербайджана против команд Чехии и Германии в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2018 года.

58-летний специалист отметил, что игра 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе против Чехии важна для азербайджанского футбола. Он сказал, что возглавляемая Робертом Просинечки команда победой может сделать новшество: "Своей победой наша команда займет третье место в группе. Это для азербайджанского футбола новая история. Я уверен, что Роберт Просинечки и его команда понимают важность встречи. Я верю, что наша сборная добьется этого успеха. Нас ждет интересная и интригующая игра. Нашей команде нужна только победа. Другие результаты дадут соперникам шанс обойти нас. Эта игра, которая может повернуть колесо в любую из двух сторон. Наша победа и создание новой истории возможны, проигрыш и возвращение на традиционно пятое место тоже".

Бывший тренер сборной Азербайджана В. Садыгов полагает, что игра на выезде против сборной Германии 8 октября важна для местных футболистов. По его мнению, такие встречи – это шанс для показа азербайджанскими футболистами себя: "В футболе случаются сюрпризы. Однако основной вопрос - показать такую игру, которая позволит оптимистично смотреть в будущее. Каждый футболист должен понимать, что будет в центре внимания. Это шанс для них показать себя. Наши игроки должны стараться пользоваться такими возможностями".

В. Садыгов отметил, что решение о продолжении или прерывании сотрудничества с Робертом Просинечки, контракт которого со сборной Азербайджана истекает в декабре, будет принято после игр со сборными Чехии и Германии. По его мнению, работу хорватского специалиста нужно оценивать хладнокровно.

Председатель тренерского комитета высказался и по поводу последней игры в составе сборной Рашада Садыгова в матче против сборной Чехии. Он отметил, что они не выдвигали предложения об увековечивании формы под номером 14, которую носил капитан сборной: "Вклад Рашада в азербайджанский футбол налицо. В связи с его прощальным матчем нами пока не выдвинуто никаких предложений. Отношение государства, АФФА к Садыгову известно. Решения о прекращении карьеры даются нелегко. Наверно, он много думал об этом. Рашад даже после завершения профессиональной карьеры продолжит деятельность как член футбольной семьи. Он не останется в стороне. Сейчас самое главное – игра с Чехией. 13 баллов и впервые занятие 3-й позиции в результате победы в ней станут для Рашада подарком".

Отметим, что В. Садыгов в различные периоды (1997/1998, 2002, 2005) был тренером сборной Азербайджана по футболу.