В составе сборной Чехии заменено 2 футболиста

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В преддверии игр со сборными Азербайджана и Сан-Марино в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2018 года в составе сборной Чехии по футболу произошли 2 замены. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Чехии, защитник Теодор Гебре Селасси и нападающий Милан Шкода отстранены от сборной.

Гербе Селасси покинул команду по семейным обстоятельствам, а Шкода – из-за травмы. Их заменят Вацлав Калдец и Ян Сикора.

Нападающий "Спарты" Калдец вернулся в сборную спустя год. В последний раз он выходил на поле 11 октября прошлого года в игре против сборной Азербайджана. Тогда игра завершилась без гола. В активе Калдеца всего 3 гола.

33-летний Сикора последний раз выступал в товарищеском матче против Литвы, где чехи победили со счетом 3:0. После решения проблем со здоровьем он вошел в состав "Славии". Опытный защитник 4 раза выступал в составе сборной.

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Чехии начнется в 20:00 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе. 8 октября команда-соперница примет сборную Сан-Марино.