В SOCAR прошла встреча с послами Германии и Турции

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял посла Германии в Азербайджане Михаэля Киндсграба.

Как сообщили Report в SOCAR, поприветствовав гостя, Р.Абдуллаев отметил важную роль сотрудничества в энергетической области в развитии отношений между Азербайджаном и Германией, коснулся долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между SOCAR и энергетическими компаниями Германии, в особенности с компанией Uniper (E.ON).

Была отмечена особая роль немецких компаний в реализации проектов, осуществляемых SOCAR как в стране, так и за ее пределами.

Посол выразил заинтересованность в развитии проектов, связанных с добычей и транспортировкой природного газа.

Сегодня президент SOCAR также принял посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала.

На встрече Р.Абдуллаев заявил о развитии отношений между двумя братскими странами по восходящей линии, участии турецких компаний в осуществляемых в Азербайджане энергетических проектах, коснулся важности значения реализуемых SOCAR в Турции инвестиционных проектов для экономики двух стран. Были также затронуты ряд других вопросов.