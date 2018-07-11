 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Санкт-Петербурге прооперировали дочь главы ФИФА

    Девочку госпитализировали из-за болей в животе и подозрения на аппендицит© Deposit Photos

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Петербургские врачи прооперировали семилетнюю дочь президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает Report со ссылкой на "Известия"

    Сообщается, что девочку госпитализировали из-за болей в животе и подозрения на аппендицит.

    Ребенок приехал в Санкт-Петербург вместе с матерью. После того как девочка стала жаловаться на боли, ее отправили в Детскую клиническую больницу Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

    Операцию провели 8 июля. Д.Инфантино, находившийся в Сочи на игре России с Хорватией, сразу после матча срочно вылетел в Санкт-Петербург. Президент ФИФА лично приезжал в клинику, где лечили его дочь, и поблагодарил медиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi