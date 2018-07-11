В Санкт-Петербурге прооперировали дочь главы ФИФА

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Петербургские врачи прооперировали семилетнюю дочь президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает Report со ссылкой на "Известия"

Сообщается, что девочку госпитализировали из-за болей в животе и подозрения на аппендицит.

Ребенок приехал в Санкт-Петербург вместе с матерью. После того как девочка стала жаловаться на боли, ее отправили в Детскую клиническую больницу Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Операцию провели 8 июля. Д.Инфантино, находившийся в Сочи на игре России с Хорватией, сразу после матча срочно вылетел в Санкт-Петербург. Президент ФИФА лично приезжал в клинику, где лечили его дочь, и поблагодарил медиков.