Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в России стартует Кубок конфедераций по футболу. Как сообщает Report, 8-ое по счету соревнование носит проверочный характер перед чемпионатом мира 2018 года.

Матчи будут проведены на стадионах, которые в следующем году примут мундиаль. В Кубке конфедераций в целом принимают участие 8 стран. Это страна-организатор - Россия, чемпион мира 2014 года - Германия, победитель Кубка Азии 2015 года - Австралия, обладатель Кубка Америки - Чили, победитель игры между обладателями "Gold Cup 2013" и "Gold Cup 2015" - Мексика, победитель Кубка Океании - Новая Зеландия, чемпион Европы 2016 года и победитель Кубка Африканских Наций 2017 года - сборная Камеруна.

Россия, Португалия и Чили впервые примут участие в соревнованиях.

Игры пройдут на стадионах в Москве ("Спартак"), Сочи ("Фишт") и на одноименных аренах Санкт-Петербурга ("Санкт-Петербург Арена") и Казани ("Казань Арена").

Согласно жеребьевке в группу А входят Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, в группу В - Чили, Австралия и Германия.

Календарь турнира:

Группа А

17 июня

19:00. Россия - Новая Зеландия

Главный арбитр: Вильмар Ролдан (Колумбия)

"Санкт-Петербург Арена"

18 июня

19:00. Португалия - Мексика

"Казань Арена"

21 июня

19:00. Россия - Португалия

Стадион "Спартак"

22:00. Мексика - Новая Зеландия

Стадион "Фишт"

24 июня

19:00. Мексика - Россия

"Казань Арена"

19:00. Новая Зеландия - Португалия

"Санкт-Петербург Арена"

Группа В



18 июня

22:00. Камерун - Чили

Стадион "Спартак"

19 июня

19:00. Австралия - Германия

Стадион "Фишт"

22 июня

19:00. Камерун - Австралия

"Санкт-Петербург Арена"

22:00. Германия - Чили

"Казань Арена"

25 июня

19:00. Германия - Камерун

Стадион "Фишт"

19:00. Чили - Австралия

Стадион "Спартак"

Полуфинал



28 июня

1. 22:00. Победитель группы А - команда, занявшая второе место в группе B. "Казань Арена"

29 июня

2. 22:00. Победитель группы В - команда, занявшая второе место в группе А. Стадион "Фишт"

Матч за 3-е место

2 июля

16:00. Проигравший первой пары - проигравший второй пары. Стадион "Спартак"

ФИНАЛ

2 июля

22:00. Победитель первой пары - победитель второй пары. "Санкт-Петербург Арена"

Отметим, что на предыдущих 7 Кубках конфедераций 4 раза побеждала Бразилия. Первый раз в 1997 году и последние 3 раза в 2005, 2009, 2013 годах. В 2001 и 2003 годах кубок завоевала Франция, а в 1999 году - Мексика.