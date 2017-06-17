 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В России стартует Кубок конфедераций

    В первый игровой день встретятся сборные Новой Зеландии и страны-организатора

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в России стартует Кубок конфедераций по футболу. Как сообщает Report, 8-ое по счету соревнование носит проверочный характер перед чемпионатом мира 2018 года.

    Матчи будут проведены на стадионах, которые в следующем году примут мундиаль. В Кубке конфедераций в целом принимают участие 8 стран. Это страна-организатор - Россия, чемпион мира 2014 года - Германия, победитель Кубка Азии 2015 года - Австралия, обладатель Кубка Америки - Чили, победитель игры между обладателями "Gold Cup 2013" и "Gold Cup 2015" - Мексика, победитель Кубка Океании - Новая Зеландия, чемпион Европы 2016 года и победитель Кубка Африканских Наций 2017 года - сборная Камеруна.

    Россия, Португалия и Чили впервые примут участие в соревнованиях.

    Игры пройдут на стадионах в Москве ("Спартак"), Сочи ("Фишт") и на одноименных аренах Санкт-Петербурга ("Санкт-Петербург Арена") и Казани ("Казань Арена").

    Согласно жеребьевке в группу А входят Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, в группу В - Чили, Австралия и Германия.

    Календарь турнира:

    Группа А

    17 июня

    19:00. Россия - Новая Зеландия

    Главный арбитр: Вильмар Ролдан (Колумбия)

    "Санкт-Петербург Арена"

    18 июня

    19:00. Португалия - Мексика

    "Казань Арена"

    21 июня

    19:00. Россия - Португалия

    Стадион "Спартак"

    22:00. Мексика - Новая Зеландия

    Стадион "Фишт"

    24 июня

    19:00. Мексика - Россия

    "Казань Арена"

    19:00. Новая Зеландия - Португалия

    "Санкт-Петербург Арена"

    Группа В

    18 июня

    22:00. Камерун - Чили

    Стадион "Спартак"

    19 июня

    19:00. Австралия - Германия

    Стадион "Фишт"

    22 июня

    19:00. Камерун - Австралия

    "Санкт-Петербург Арена"

    22:00. Германия - Чили

    "Казань Арена"

    25 июня

    19:00. Германия - Камерун

    Стадион "Фишт"

    19:00. Чили - Австралия

    Стадион "Спартак"

    Полуфинал

    28 июня

    1. 22:00. Победитель группы А - команда, занявшая второе место в группе B. "Казань Арена"

    29 июня

    2. 22:00. Победитель группы В - команда, занявшая второе место в группе А. Стадион "Фишт"

    Матч за 3-е место

    2 июля

    16:00. Проигравший первой пары - проигравший второй пары. Стадион "Спартак"

    ФИНАЛ

    2 июля

    22:00. Победитель первой пары - победитель второй пары. "Санкт-Петербург Арена"

    Отметим, что на предыдущих 7 Кубках конфедераций 4 раза побеждала Бразилия. Первый раз в 1997 году и последние 3 раза в 2005, 2009, 2013 годах. В 2001 и 2003 годах кубок завоевала Франция, а в 1999 году - Мексика.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi