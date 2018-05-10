В России на время чемпионата мира 2018 запретят жарить шашлыки

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В городах, где пройдут матчи чемпионата мира — 2018, будет введён особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", на территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируется запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Если же лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов.

Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, которые утверждают региональные или муниципальные власти. В основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов.

В условиях особого противопожарного режима действуют повышенные штрафы за нарушения. Для граждан они составляют от 2 тыс. до 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30-40 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 400-500 тыс. рублей.

Отметим, что чемпионат мира пройдет на 12-ти стадионах 11-ти российских городов.