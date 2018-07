В Москве прошла церемония закрытия ЧМ-2018

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ По данным ФИФА, церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч посмотрят около 6 млрд людей.

Как передает московское бюро Report, начавшись с известной песни DJ Smash "Moscow never sleep", церемония продолжилась хитом этого лета "X" от Nicky Jam и его совместной песней с Эра Истрефи и Уиллом Смитом "Live it up".

Музыкальная часть закончилась традиционной русской "Калинкой", аккомпанемент которой составлял на там-таме легендарный Роналдиньо.

Далее капитан предыдущих чемпионов мира Филипп Лам и модель Наталья Водянова вынесли на поле Кубок мира по футболу.

Впереди зрителей по всему миру ждет финальный матч ЧМ-2018 Франция-Хорватия.