В Москве открылся Международный вещательный центр FIFA-2018

Москва. 9 июня. REPORT.AZ/ В Москве открылся Международный вещательный центр (МВЦ) Чемпионата мира по футболу, сообщает российское бюро Report.

Президент Crocus Group Араз Агаларов принял участие в торжественном открытии МВЦ и поздравил всех любителей футбола с замечательным праздником.

В свою очередь президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что на данный момент МВЦ в Крокусе является крупнейшим и лучшим из подобных центров в истории футбола. С прекрасной организацией работы А. Агаларова поздравили также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Отметим, что Крокус Экспо является одной из крупнейших выставочных площадок мира. Его общая площадь 549 тысяч квадратных метров. Из МВЦ будут вещать 64 телекомпании из 37 стран мира.

Организаторы МВЦ также обратили внимание на новые информационные технологии. В сети интернет появится возможность виртуального путешествия по стадионам и матчам ЧМ-2018, а соцсети будут наполнены прикладным контентом: фото, видео, интервью и обзоры матчей.