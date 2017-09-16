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    В Лондоне эвакуирована станция метро Фулхэм Бродвей

    Первая информация об этом появилась в социальных сетях от очевидцев© Foto: Twitter

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Лондоне прошла эвакуация из станции метро «Фулхэм Бродвей» и из прилегающего к ней кинотеатра.

    Как передает Report, людей вывели из помещений в связи с распространившейся угрозой взрыва.

    Первая информация об этом появилась в социальных сетях от очевидцев.

    На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и полицейские автомобили.

    «Фулхэм Бродвей» располагается рядом со станцией «Парсонс грин», где накануне в вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство.

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