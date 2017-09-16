В Лондоне эвакуирована станция метро Фулхэм Бродвей

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Лондоне прошла эвакуация из станции метро «Фулхэм Бродвей» и из прилегающего к ней кинотеатра.

Как передает Report, людей вывели из помещений в связи с распространившейся угрозой взрыва.

Первая информация об этом появилась в социальных сетях от очевидцев.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и полицейские автомобили.

«Фулхэм Бродвей» располагается рядом со станцией «Парсонс грин», где накануне в вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство.