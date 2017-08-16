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    В Израиле проходят мероприятия, посвященные 75-летию Муслима Магомаева

    Первое мероприятие прошло в Бат-Яме© Пресс-служба АзИз

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Израиле начались мероприятия, посвящённые 75-летию великого азербайджанского певца, народного артиста Советского Союза Муслима Магомаева.

    Как сообщили Report в Международной ассоциации Азербайджан-Израиль (АзИз), первый праздничный вечер прошёл в Бат-Яме.

    Выступившая на мероприятии директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман в своем выступлении рассказала о ярком творческом пути Муслима Магомаева.

    Искусствовед Вячеслав Давыдов прочел стихи в память о Муслиме Магомаеве, а писательница и поэтесса Ирен Ляшенко прочитала балладу и рассказала о своих впечатлениях от первой встречи с юным начинающим певцом, когда тот выступал в студенческом клубе Азербайджанского института нефти и химии.

    На мероприятии также были исполнены композиции, которые пел Муслим Магомаев, а также прозвучали выступления молодых талантливых певцов – выходцев из Азербайджана.

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