В "CinemaPlus" в прямом эфире будет показан Чемпионат Европы по футболу

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ С 10 июня по 1 июля в сети кинотеатров премиум-класса "CinemaPlus" в прямом эфире будет показан Чемпионат Европы по футболу "EURO 2016".

Как сообщает Report, билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, на официальном сайте или же через мобильное приложение. Цена билетов 5 манатов.

Отметим, что в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра "CinemaPlus", который находится по адресу улица Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра "Xəmsə Park".

Кинотеатр "CinemaPlus" 28 Mall находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение "CinemaPlus" для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus