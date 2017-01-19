В БВШН почтили память погибших 20 января 1990 года

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное 27-й годовщине кровавых событий 20 января 1990 года в Баку.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Участники мероприятия минутой молчания почтили славную память жертв кровавой январской трагедии.

Открывая встречу, проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов подробно рассказал о январских событиях, отметив, что 20 января – это не только день общенационального траура, но и день общенациональной гордости и славы, так как эта трагедия ознаменовалась общенациональной борьбой за свободу народа и целостность Родины. Поднявшиеся на борьбу за эти высокие цели и пожертвовавшие своими жизнями шехиды вписали яркую страницу в новейшую историю Азербайджана. Он отметил, что впервые историческая и политическая оценка этим событиям была дана Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, и подчеркнул, что именно Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы независимой государственной политики Азербайджана, которая сегодня успешно продолжает осуществляться под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Рамиз Гумбатов также отметил важность сохранения молодым поколением обретенной ценой крови шехидов независимости страны.

Доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев рассказал об истории кровавых событий, произошедших в Баку 20 января 1990 года, и отметил, что эта трагедия занимает важное место в истории нашей страны. Алемдар Шахвердиев напомнил, что в результате тех трагических событий и ввода советских войск в Баку погибли сотни мирных граждан. Современная молодежь должна помнить о тех страшных для всей страны днях и объединить все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновников январской трагедии.

В заключение участникам был показан короткометражный документальный фильм, посвященный кровавым январским событиям 1990 года.

Отметим, что ректор БВШН Эльмар Гасымов утвердил план мероприятий в связи с проведением 27-й годовщины 20 января. В рамках этого плана в БВШН состоялся "круглый стол", посвященный трагической годовщине. Студенты БВШН побывали также в киноцентре "Низами" на показе документальных фильмов, посвященных Национальным героям Азербайджана, который был приурочен к 27-й годовщине трагедии 20 Января и проходил с 17 по 19 января. В канун трагической 20 января сотрудники и студенты Высшей школы посетили Аллею шехидов, где почтили память славных сынов и дочерей Азербайджана, ставших жертвами январских событий 1990 года в Баку.