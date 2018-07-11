В Брюсселе произошли беспорядки после проигрыша сборной Бельгии

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Бельгийские болельщики устроили массовую драку, переросшую в столкновения с полицией, во вторник вечером в Брюсселе после проигрыша национальной сборной команде Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал RTBF.

В результате беспорядков женщина-полицейский получила легкое ранение, она госпитализирована.

Инцидент произошел в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится гигантский экран для просмотра матчей. После проигрыша "Красных дьяволов", как называют сборную Бельгии, раздосадованные болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, агрессия толпы немедленно выплеснулась на стражей порядка, которых забросали камнями.

Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Число болельщиков, участвовавших в беспорядках, не сообщается.

Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.