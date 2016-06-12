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    ​В беспорядках в Марселе пострадали около 35 человек

    Поводом к столкновениям стал матч между сборными Англии и России

    Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Во французском Марселе в ходе драк между английскими и российскими фанатами пострадали 35 человек.

    Как передает Report, об этом пишет газета Provence.

    Поводом к столкновениям стал матч в рамках чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и России, завершившийся накануне вечером вничью.

    По последним данным, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что французские власти уже завели уголовное дело на российского болельщика и что они попробуют "связать" его с серьезно раненым англичанином.

    Это не первая драка между фанатами. Любители футбола в течение нескольких дней устраивают беспорядки в Марселе.

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