​В беспорядках в Марселе пострадали около 35 человек

Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Во французском Марселе в ходе драк между английскими и российскими фанатами пострадали 35 человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Provence.

Поводом к столкновениям стал матч в рамках чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и России, завершившийся накануне вечером вничью.

По последним данным, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что французские власти уже завели уголовное дело на российского болельщика и что они попробуют "связать" его с серьезно раненым англичанином.

Это не первая драка между фанатами. Любители футбола в течение нескольких дней устраивают беспорядки в Марселе.