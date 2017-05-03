В Баку дан старт велотуру "Tour d’Azerbaidjan-2017”

© Report.az

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Баку дан старт международному велосипедному туру "Tour d’Azerbaidjan-2017”.

Как сообщает Report, в связи с этим состоялась церемония представления команд на Площади государственного флага.

На мероприятии также принял участие председатель Оргкомитета велотура, вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов Сахиб Алекберов.

После представления 22 команд из 18 стран был дан старт первому этапу велосипедного забега. На этом этапе участники преодолеют по маршруту Баку-Сумгайыт расстояние в 150 км. Финиш будет напротив Исполнительной власти Сумгайыта.

Отметим, что "Tour d’Azerbaidjan-2017", состоящий из пяти этапов, завершится 7 мая.