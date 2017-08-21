Уточнена причина, из-за которой Роберт Просинечки отложил приезд в Баку

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Уточнена причина, из-за которой главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки отложил приезд в Баку.

Как сообщает Report, в семье находящегося на родине в Хорватии 48-летнего специалиста возникли проблемы.

Дочь Р. Просинечки отравилась пищевыми продуктами. По этой причине его запланированный на 20 августа приезд в Баку опять отложился. Сообщается, что главный тренер прибудет 22 августа.

Отметим, что сборная Азербайджана в рамках отборочных игр к чемпионату мира 2018 года 1 сентября проведет встречу с командой Норвегии на выезде, а 4 сентября примет на домашнем поле команду Сан-Марино. Составы на игры пока не разглашены.