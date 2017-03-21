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    Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета в Аргентине

    Пилот авиалайнера 8 минут кружил над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами© Courtesy İmage

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета компании Austral в аэропорту города Ла-Риоха в Аргентине.

    Как передает Report, об этом сoобщил местный информационный портал Opinion Austral.

    По сообщению портала, пилот авиалайнера восемь минут кружил над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.

    Аэропорт Ла-Риохи начинает работу в семь часов утра, но авиадиспетчеры должны находиться на местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. В этот раз они не успели проснуться, из-за чего и возникла проблемная ситуация. Правда, и сам самолет прибыл с опережением графика.

    Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта. "Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, не запрограммировавшей нормально свои полеты, эти ситуации стали общим местом, а винят всегда диспетчеров", — приводит портал Cronista заявление Кироги.

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