Уругвай Португалия: команды объявили стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сборные Уругвая и Португалии объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира—2018.

Как сообщает Report, всего в истории футбола сборные Уругвая и Португалии встречались дважды. Последняя их встреча состоялась в 1972 году, и тогда была зафиксирована ничья со счётом 1:1. До этого матч проходил в 1966 году, победу в нём одержала сборная Португалии со счётом 3:0.

Составы команд:

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лашальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.

Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш.