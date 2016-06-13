УЕФА возбудила дисциплинарное дело против Турции и Хорватии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ УЕФА возбудила дисциплинарное дело против футбольных федераций Турции и Хорватии.

Как сообщает Report, футбольная организация Европы даст юридическую оценку событиям, произошедшим во время матча между сборными двух стран, который состоялся 12 июня.

Турецкая сторона обвиняется в том, что болельщики жгли файеры на трибунах и бросали на поле посторонние предметы. Хорватию ждет наказание в связи с зажиганием файеров и проникновением на поле болельщиков.

Вопрос будет рассмотрен 21 июля.

Отметим, что игра завершилась победой сборной Хорватии со счетом 1:0.