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    УЕФА возбудила дисциплинарное дело против Турции и Хорватии

    Вопрос будет рассмотрен 21 июля

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ УЕФА возбудила дисциплинарное дело против футбольных федераций Турции и Хорватии.

    Как сообщает Report, футбольная организация Европы даст юридическую оценку событиям, произошедшим во время матча между сборными двух стран, который состоялся 12 июня. 

    Турецкая сторона обвиняется в том, что болельщики жгли файеры на трибунах и бросали на поле посторонние предметы. Хорватию ждет наказание в связи с зажиганием файеров и проникновением на поле болельщиков. 

    Вопрос будет рассмотрен 21 июля.

    Отметим, что игра завершилась победой сборной Хорватии со счетом 1:0.

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