​УЕФА открыл дисциплинарные дела по матчам сборных Венгрии, Португалии и Бельгии на ЧЕ

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении национальных федераций Венгрии, Португалии и Бельгии по итогам матчей с участием их сборных на чемпионате Европы, который проходит во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Венгерской федерации вменяются использование пиротехники, бросание на поле посторонних предметов и массовые беспорядки с участием болельщиков на матче группы F со сборной Исландии (1:1), который прошел 18 июня в Марселе, португальской - выход фанатов на поле в игре той же группы против сборной Австрии (0:0, 18 июня, Париж). Обвинения в отношении бельгийской федерации касаются использования болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов в ходе матча группы Е против ирландцев, которая прошла в Бордо 18 июня и завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Дело в отношении венгров будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 21 июня, дата рассмотрения остальных дел не сообщается.

Чемпионат Европы завершится 10 июля.