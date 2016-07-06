УЕФА назвал самый красивый гол четвертьфиналов Евро-2016

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Гол нападающего сборной Уэльса Хэла Робсона-Кану в матче против команды Бельгии признан самым красивым в четвертьфинале Евро-2016. Как сообщает Report, на официальном сайте УЕФА за него проголосовали 29% участников опроса.

Хэл Робсон-Кану вывел сборную Уэльса вперед на 55-й минуте, получив мяч в чужой штрафной, он финтом ушел от опеки сразу нескольких футболистов сборной Бельгии и с нескольких метров пробил по воротам. Сборная Уэльса одержала победу со счетом 3:1. На 13-й минуте бельгийцы открыли счет с помощью дальнего удара Раджи Наингголана. Уэльс отыгрался на 30-й минуте, когда Эшли Уильямс головой отправил мяч в ворота после углового. Далее валлийцев вперед вывел Хэл Робсон-Кану, а итоговый счет был установлен на 85-й минуте после точного удара головой Сэма Воукса.

Сборная Уэльса вышла в полуфинал Евро-2016, где соперником этой команды будет сборная Португалии. Во втором полуфинале встретятся сборные Франции и Германии.