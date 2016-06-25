​Турецкий рефери будет судить матч Италия-Испания на Евро-2016

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Стали известны судьи последних двух игр 1/8 финала Евро-2016.

Как сообщает Report, турецкий рефери будет судить матч Италия-Испания.

17:00. Италия - Испания

Рефери: Джунейт Чакыр

Помощник рефери: Бахaттын Дуран, Тарик Энгюн

Дополнительный помощник рефери: Хюсейин Гечек, Барыш Шимшек

Резервный помощник судьи: Майкл Мулларкей

Четвертый реферия: Мартин Аткинсон (оба из Англии)

20:00. Англия - Исландия

Главный судья: Дамир Скомина

Боковые линейные судьи: Юре Прапротник, Роберт Вукан

Дополнительные помощники рефери: Матей Юг, Славко Винчич (все из Словении)

Резервный помощник судьи: Роберто Алонсо Фернандес

Четвертый судья: Карлес Веласко Карбальо (оба из Испании).