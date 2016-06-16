 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трое российских болельщиков во Франции приговорены к срокам от одного до двух лет тюрьмы

    Граждане РФ обвиняются в участии в беспорядках в Марселе, произошедших перед матчем Евро-2016 между сборными Англии и России

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Три российских футбольных болельщика приговорены судом французского Марселя к срокам от одного до двух лет тюрьмы по статье "насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство France Press.

    В субботу в Марселе перед матчем группового этапа чемпионата Европы Англия - Россия (1:1) произошли беспорядки, в которых участвовали английские и российские фанаты, а также местные жители. Полиция была вынуждена применить дымовые шашки, слезоточивый газ и водомет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi