Трое российских болельщиков во Франции приговорены к срокам от одного до двух лет тюрьмы

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Три российских футбольных болельщика приговорены судом французского Марселя к срокам от одного до двух лет тюрьмы по статье "насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство France Press.

В субботу в Марселе перед матчем группового этапа чемпионата Европы Англия - Россия (1:1) произошли беспорядки, в которых участвовали английские и российские фанаты, а также местные жители. Полиция была вынуждена применить дымовые шашки, слезоточивый газ и водомет.