Тренера Аргентины закидали бутылками после поражения от Хорватии на ЧМ-2018

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В главного тренера сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли недовольные болельщики бросили бутылку во время матча второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, сообщает Report со ссылкой на «Советский спорт». Об это информирует официальный аккаунт Diario 26 в твиттере. Хорватия нанесла поражение финалистам прошлого мундиаля со счетом 0:3.

После этого поражения команда «альбиселесте» существенно понизила свои шансы на выход в плей-офф турнира. Первую встречу мирового первенства против Исландии подопечные Сампаоли свели к ничейному результату — 1:1. Заключительный матч на групповом этапе мундиаля Аргентина проведет против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.