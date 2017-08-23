Темкин Халилзаде: Я слышу от вас, что приглашен в сборную Азербайджана

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "Я приглашен в сборную? Всегда старался попасть туда. Это для меня большая честь. Об этом я слышу от вас".

Об этом в заявлении Report сказал впервые приглашенный в сборную Азербайджана футболист "Зиря" Темкин Халилзаде.

24-летний защитник левого фланга заявил, что впредь его основная цель будет заключаться в том, чтобы укрепиться в сборной: "Каждый футболист мечтает надеть форму сборной. Я рад, что добился этого. Однако, дело этим не заканчивается. Я еще в начале пути. То есть, нужно постараться, чтобы приглашение поступало не изредка, а всегда. Главное заключается в том, чтобы укрепиться в основном составе и, в прямом смысле слова, помочь сборной".

Т.Халилзаде заявил о готовности играть в составе сборной Азербайджана с Норвегией в Осло на предстоящем 1 сентября отборочном раунде чемпионата мира 2018 года и ожидаемом 4 сентября на стадионе Bakcell Arena в Баку матче с Сан-Марино.

Защитник левого фланга также заявил, что на данный момент не намерен менять клуб: "У меня годовой контракт с "Зиря". Не думаю, чтобы игра в сборной повлияла на мою клубную карьеру".