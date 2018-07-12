Стали известны главные судьи матчей чемпионата мира за призовые места

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Аргентинец Нестор Питана назначен главным судьей на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Финал турнира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 19:00 по бакинскому времени. Ассистентами арбитра будут иранцы Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури, резервным судьей - сенегалец Маланг Дьедиу.

Помимо прочего, иранский арбитр Алиреза Фагани будет судить матч за третье место между сборными Бельгии и Англии. Ассистентами арбитра будут иранцы Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури, резервным судьей - сенегалец Маланг Дьедиу, резервным ассистентом - его соотечественник Джибриль Камара.

Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт- Петербурге.