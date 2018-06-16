США предупредили своих граждан о возможных терактах на ЧМ-2018

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Госдепартамент США на своём официальном сайте опубликовал обращение к жителям страны, планирующим посетить Россию во время проведения чемпионата мира – 2018.

Как сообщает Report, в распространенном заявлении отмечается, что крупные международные мероприятия – такие как чемпионат мира – являются привлекательной целью для террористов.

"Несмотря на то, что во время турнира безопасность будет усилена, террористы могут атаковать стадионы, фан-зоны, туристические объекты, вокзалы, торговые центры, местные здания правительства и другие общественные места", - говорится в сообщении Госдепа США.

Кроме того, отмечается, что есть вероятность, что граждане Соединенных Штатов могут быть подвергнуты мошенничеству и шантажу со стороны сотрудников правоохранительных органов и других должностных лиц.

Отметим, что сборной США не удалось завоевать путевку на проходящий в России 14 июня - 15 июля чемпионат мира. Однако количество приобретенных гражданами Америки билетов на мундиаль превышает показатели всех остальных стран - 86 000.