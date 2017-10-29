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    Список судей ЧМ-2018 будет определен до конца года

    Глава судейского департамента ФИФА отметил, что подготовка судей к турниру займет полгода

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Список судей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет определен до конца года.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.

    "Точной даты, когда мы назовем список арбитров, пока нет, но это должно случиться довольно скоро. Думаю, мы определимся до конца текущего года. Нам предстоит много работы, полгода мы посвятим подготовке к турниру", - сказал Бузакка.

    Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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