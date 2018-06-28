 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Соперник "Карабаха" вовлек в свой состав сербского футболиста

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в I квалификационном раунде Лиги чемпионов - клуб "Олимпия" (Словения) реализовал очередной трансфер.  

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда вовлекла в свой состав полузащитника сербской команды "Войводина" Марко Путинца. 

    Представители Любляны заключили с 30-летним сербским футболистом 2-летний контракт. В новом клубе он наденет форму под номером 70. 

    Отметим, что ранее "Олимпия" осуществила трансфер сербского нападающего Андрия Калуджеровича. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi