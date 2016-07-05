Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ SOCAR отправит на финал чемпионата Европы 6 азербайджанских футболистов.

Как сообщили Report в SOCAR, в список вошли бомбардиры детской футбольной лиги в возрасте 9-13 лет из различных регионов Азербайджана.

Целью является поощрение азербайджанских молодых футболистов к большим достижениям. Так, финал чемпионата Европы 10 июня на стадионе Парижа будут смотреть талантливые футболисты Бахлул Мехдиев, Жаля Илдырымова, Афган Нуриев, Умид Самедов, Садыг Шафиев и Сельджан Гусейнли.

Отметим, что SOCAR является официальным партнером чемпионата Европы. Компания сумела достигнуть корпоративных целей, пользуясь партнерством с УЕФА. Компания на 30% увеличила продажи на заправочных пунктах в зарубежных странах и в целях обеспечения постоянного сбыта своей продукции на европейском рынке выполняет обязанность по продвижению бренда посредством самого большого футбольного соревнования.

Помимо этого, SOCAR создал зону болельщиков на Бакинском олимпийском стадионе, осуществил ряд общественных проектов, таких как внедрение онлайн статистической информационной системы и дарение болельщикам билетов на чемпионат Европы.