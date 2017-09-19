Снижена цена на билеты на матч Германия - Азербайджан

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Снижена цена на билеты на матч между сборными Германии и Азербайджана по футболу в рамках отборочного группового тура к чемпионату мира 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на сайт Футбольного союза Германии, среди классифицированных по 4 категориям билетов цена на билеты по 25 евро снижена до 18 евро. Билеты по 80 евро можно приобрести за 60 евро. Кроме того, билеты для детей младше 6 лет на встречу с Азербайджаном можно будет приобрести за 10 евро. Дети старше 6 лет, пенсионеры и инвалиды смогут приобрести билеты на 50% дешевле.

Отметим, что мачт состоится 8 октября в городе Кайзерслаутерн на стадионе "Фриц Вальтер" в 22:45 по бакинскому времени.